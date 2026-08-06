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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يحظر تداول المستندات والمنشورات الرسمية على منصات التواصل

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات حاسمة بحظر تداول أو نشر أي مستندات، أو قرارات، أو معلومات وظيفية داخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قاصرا الإعلان عنها فقط من خلال الجهات والمصادر الرسمية المختصة.

وجاء هذا القرار في إطار توجهات الدولة لتعزيز الانضباط الوظيفي، وصون سرية المكاتبات المتعلقة بالعمل، وضمان صدور البيانات الرسمية من مصادرها المعتمدة.

محافظة سوهاج

وأوضحت المحافظة أن التوجيه جاء بعد رصد قيام بعض العاملين وغير المختصين بنشر قرارات، وكتب دورية، ومكاتبات داخلية عبر منصات التواصل وأشارت إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى إخراج المعلومات عن سياقها الصحيح، وإثارة تفسيرات غير دقيقة تؤثر سلبيًا على الرأي العام.

وشدد المحافظ على أن مخالفة هذه التعليمات تشكل إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة العامة وأكد أن المخالفين سيواجهون المساءلة التأديبية الحازمة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الملاحقة القانونية بموجب أحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وفي سياق متصل، جدد اللواء طارق راشد تأكيده على حرص المحافظة الكامل على ترسيخ مبادئ الشفافية وأشار إلى أن جميع القرارات والسياسات التي تهم المواطنين سيتم بثها فورا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمحافظة.

بما يضمن وصول المعلومة الصحيحة والدقيقة في توقيتها المناسب، ويقطع الطريق أمام الشائعات أو المعلومات غير المكتملة.

واختتم المحافظ بالإشارة إلى أن القرار يهدف في المقام الأول إلى حماية المصلحة العامة، وحفظ هيبة العمل الإداري، وتوحيد الخطاب الرسمي الصادر عن المحافظة بما يدعم الثقة في مؤسسات الدولة ويرعى مصالح المواطنين.

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