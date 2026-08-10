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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع أطنان من الرتش والمخلفات بأحياء الجيزة وفتح الطرق أمام الحركة المرورية

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة حملات ميدانية موسعة للتعامل الفوري مع بؤر المخلفات والرتش، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة التعاطي مع شكاوى المواطنين وحلها على أرض الواقع، وذلك في استجابة سريعة ومباشرة لما تم رصده على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، محمد زكي، مدير عام الهيئة، بضرورة التحرك السريع والدفع بالمعدات والفرق الميدانية للتعامل مع الشكاوى الواردة وإزالة كافة أسبابها.

وأسفرت الحملات الميدانية على ما يلي:

-حي بولاق الدكرور: رفع كافة مخلفات الرتش المتراكمة بشارع المصرف وتطهير الموقع بالكامل.

-حي إمبابة: رفع الشغالات والمخلفات من شارع التأمينات وإعادة التجريد والنظافة الشاملة للمكان.

-حي المنيرة الغربية: الاستجابة لشكوى شارع "بطيء محور عرابي"، حيث تم رفع المخلفات بالكامل وتنظيف الشارع.

-حي الهرم:
1- رفع مخلفات الرتش ونظافة منطقة "سلم الدائري"، وفتح الطريق وإعادة تسيير حركة السيارات.

2- رفع المخلفات أسفل دائري غطاطي بحضور محمد إبراهيم، مدير نظافة الهرم.

3- إزالة وتجريد مخلفات الرتش بنفق التربيع بالحي.

وأكدت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، استمرار المتابعة اليومية لكافة ما ينشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي أو البلاغات المباشرة، لضمان الاستجابة السريعة وتحسين جودة الحياة البيئية والمرورية للمواطنين بكافة القطاعات.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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