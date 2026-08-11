محافظ المنيا: توريد 538 ألف طن قمح خلال الموسم الحالي

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتهاء موسم توريد محصول القمح الاستراتيجي للعام الجاري، بإجمالي كميات بلغت نحو 538 ألف طن، بزيادة قدرها 18 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 30% عن المستهدف، بما يعكس استمرار المحافظة في تحقيق معدلات مرتفعة في توريد المحصول الاستراتيجي.

وأوضح اللواء كدواني أن محافظة المنيا جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الجمهورية من حيث كميات توريد القمح، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم المحافظات الزراعية المنتجة للمحصول، ويؤكد نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار اللواء عماد كدوانى إلى أن المحافظة حرصت على توفير جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين خلال موسم التوريد، مع استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لضمان انتظام عمليات الاستلام، وتيسير إجراءات التوريد، والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.

وأكد أن ارتفاع معدلات توريد القمح يعكس جهود الدولة المتواصلة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيدًا بجهود جميع الجهات المشاركة في منظومة التوريد، وما بذله المزارعون من جهود، والتزامهم بتوريد إنتاجهم وفقًا للضوابط المحددة.

وثمّن المحافظ جهود المزارعين في إنجاح موسم التوريد، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للقطاع الزراعي والعمل على توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية.