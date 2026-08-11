قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن لمدبولي : تذكرة الكشف في المركز الطبي بـ 5 جنيهات
محمود عبد العزيز كان عايز يجوزني لحد من عيلته.. تصريحات نارية من ياسمين صبري
إلحق اشتري قبل ما يوصل عيار 21 لـ 7 آلاف جنيه.. مفاجأة بشأن الذهب
الموت يخطف طالبًا في ريعان شبابه.. مأساة تنتهي عند عمود إنارة بطور سيناء
وزير الصحة: الاحتياطي المتوافر للإنسولين يغطي 3 شهور وكذلك كل الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة وأمراض الباطنة
الصحة اللبنانية: مصابان جراء استهداف إسرائيلي على النبطية
رئيس الوزراء يفتتح مشروعات خدمية وتنموية في الغربية.. صور
صعود المعدن الأصفر.. قفزة في سعر الذهب اليوم
ليلة استثنائية في السماء.. 4 ظواهر فلكية ترسم مشهدا نادرا في هذا الموعد
محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 94.47%
رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية
لم يراعِ حرمة المسجد.. لص يسرق أحذية المصلين خلال الصلاة في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك في حملات مكثفة علي المطاعم بالمنيا| تفاصيل

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة مواصلة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، إلى جانب متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وحماية حقوق المواطنين.

ونفذت اللجنة المشكلة بموجب القرارين رقمي 430 لسنة 2022 و49 لسنة 2026 حملة رقابية مكبرة على عدد من المناطق بمركز  المنيا، شملت قرية بني أحمد الغربية، وميدان الساعة، وشارع الحرية، وشارع السوق، ومنطقة أبو هلال، بمشاركة الأجهزة الرقابية والتنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت ضبط أغذية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومخالفات للاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب مخالفات تتعلق بالخبز البلدي المدعم.

وفي مجال الرقابة على السلع الغذائية، تمكن مفتشو هيئة سلامة الغذاء، استجابةً لشكوى مقدمة لفرع الهيئة بالمنيا، من إعدام 4.3 كجم من الشوفان بأحد الأسواق لعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت أعمال التفتيش البيطري عن ضبط 45 كجم من الدواجن ومصنعات اللحوم والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال بيع المجمدات، فضلًا عن ضبط 6.5 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية بأحد محال الجزارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات.

وضبطت الحملة بأحد محال بيع الدواجن 200 كجم من مخلفات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، فيما أسفرت أعمال التفتيش بأحد محال المجمدات عن ضبط 7.1 كجم من الكبدة والأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وامتدت الحملات إلى المطاعم والمنشآت الغذائية، حيث تم تحرير محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، إلى جانب ضبط خبز بلدي مدعم بحوزة أحد المطاعم بالمخالفة للقواعد المنظمة، فضلًا عن تحرير عدد من المحاضر البيئية للمنشآت المخالفة بمعرفة إدارة البيئة بمجلس مدينة المنيا.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير محضرين لنقص وزن رغيف الخبز البلدي بأحد المخابز، إلى جانب تحرير محاضر أخرى لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق بين مفتشي التموين والصحة والجهات الرقابية المعنية.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الاولى

رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات

حقيقة قبول طلاب في إحدى الجامعات بمصر

كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟

صاحبة فيديو "سندوتش الطعمية

ده زميلي وسمعتي ادمرت.. صاحبة فيديو ساندوتش الطعمية ترد على اتهامات زوجها

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد الحكم بالسجن 5 سنوات.. القصة الكاملة في قتل عريس المرج على يد زوجته

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ والدواجن اليوم الثلاثاء 11-8-2026

جماهير الزمالك

الموضوع صعب جدًا.. كريم ذكري يصدم جماهير الزمالك قبل الموسم الجديد

كامل والخطيب

كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير: صناديق التحوط تعزز تنافسية البورصة وتجذب الاستثمارات الأجنبية

أرشيفية

خبير عسكري: مضيق هرمز ورقة ضغط إيرانية.. والحشد الأمريكي يفرض معادلة ردع

أرشيفية

أستاذ علاقات دولية: خلاف واشنطن وتل أبيب بشأن غزة لا يصل إلى حد الصدام

بالصور

لماذا نشعر بالخمول بعد الظهر تحديدًا؟ تفسير علمي للهبوط المفاجئ

لماذا نشعر بالخمول بعد الظهر تحديدًا؟ تفسير علمي للهبوط المفاجئ
لماذا نشعر بالخمول بعد الظهر تحديدًا؟ تفسير علمي للهبوط المفاجئ
لماذا نشعر بالخمول بعد الظهر تحديدًا؟ تفسير علمي للهبوط المفاجئ

صداع آخر اليوم.. 6 أسباب وراء الألم المتكرر وكيف تعرف السبب

صداع آخر اليوم.. 6 أسباب وراء الألم المتكرر وكيف تعرف السبب
صداع آخر اليوم.. 6 أسباب وراء الألم المتكرر وكيف تعرف السبب
صداع آخر اليوم.. 6 أسباب وراء الألم المتكرر وكيف تعرف السبب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

جفاف الفم رغم شرب المياه.. أسباب غير متوقعة وراء المشكلة

جفاف الفم رغم شرب المياه.. أسباب غير متوقعة وراء المشكلة
جفاف الفم رغم شرب المياه.. أسباب غير متوقعة وراء المشكلة
جفاف الفم رغم شرب المياه.. أسباب غير متوقعة وراء المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد