قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
مشغلين أغاني وبيلفوا بالشوارع.. أول رد رسمي على فيديو قيادة شباب لسيارة إسعاف
رابط تقليل الاغتراب 2026 بعد نتيجة المرحلة الأولى.. موعد التقديم وشروط التحويل بين الكليات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يعلن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي 2026

ماميلودي صنداونز
ماميلودي صنداونز
حسن العمدة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد استضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2026 إلى جنوب أفريقيا، في مواجهة تجمع بين ماميلودي صنداونز، بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد الجزائر، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف «كاف» في بيان رسمي أن مدينة تشواني، الواقعة في بريتوريا، ستستضيف المباراة على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا.

وكان ماميلودي صنداونز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حصد اتحاد الجزائر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

 

قرارات جديدة من كاف

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عددًا من القرارات المتعلقة باستضافة وتنظيم البطولات القارية خلال الفترة المقبلة، من بينها منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها في نوفمبر من العام المقبل.

كما كشف «كاف» عن المواعيد المبدئية لبقية البطولات، وجاءت على النحو التالي:

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا 2027: تقام في غانا خلال شهري فبراير ومارس.
كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا 2027: تقام في المغرب خلال شهري أبريل ومايو.
كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2026: تقام في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر.
كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026: تقام في السنغال خلال شهر نوفمبر.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مباراة كأس السوبر الإفريقي 2026 كأس السوبر الإفريقي ماميلودي صنداونز دوري أبطال إفريقيا كأس الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

طريقة عمل تشيكن راب مثل المطاعم.. سر التتبيلة والصوص

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

غدا بـ100 جنيه.. طريقة عمل وجبة اقتصادية تكفي 4 أفراد

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بتحس إن الصيف بيخليك عصبي؟.. الحرارة ممكن يكون لها دور

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد