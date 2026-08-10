كاف يعلن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد استضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي 2026 إلى جنوب أفريقيا، في مواجهة تجمع بين ماميلودي صنداونز، بطل دوري أبطال أفريقيا، واتحاد الجزائر، بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف «كاف» في بيان رسمي أن مدينة تشواني، الواقعة في بريتوريا، ستستضيف المباراة على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد».

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت جنوب إفريقيا.

وكان ماميلودي صنداونز قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حصد اتحاد الجزائر لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

قرارات جديدة من كاف

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عددًا من القرارات المتعلقة باستضافة وتنظيم البطولات القارية خلال الفترة المقبلة، من بينها منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر إقامتها في نوفمبر من العام المقبل.

كما كشف «كاف» عن المواعيد المبدئية لبقية البطولات، وجاءت على النحو التالي:

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا 2027: تقام في غانا خلال شهري فبراير ومارس.

كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا 2027: تقام في المغرب خلال شهري أبريل ومايو.

كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات 2026: تقام في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر.

كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية 2026: تقام في السنغال خلال شهر نوفمبر.