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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الجزائر يشعل صراع لقب أمم أفريقيا للسيدات: "محاربات الصحراء" يطمعن في المزيد

فريد بن ستيتي، المدير الفني لمنتخب الجزائر للسيدات
فريد بن ستيتي، المدير الفني لمنتخب الجزائر للسيدات
إسلام مقلد

أشعل فريد بن ستيتي، المدير الفني لـ منتخب الجزائر للسيدات، المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المقامة في المغرب، بعدما أكد أن طموح فريقه لم يعد يقتصر على التأهل إلى نصف النهائي، مشددا على رغبة "محاربات الصحراء" في مواصلة المشوار حتى النهاية.

الجزائر تحقق إنجازا تاريخيا

ونجح المنتخب الجزائري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع منتخب مالاوي يوم الأربعاء 12 أغسطس، بحثا عن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

 

بن ستيتي: لا نريد التوقف هنا

وقال بن ستيتي، في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إن لاعباته يشعرن بسعادة كبيرة بعد تحقيق الإنجاز التاريخي، لكنهن يدركن في الوقت نفسه حجم المسؤولية التي تنتظرهن.

وأضاف أن اللاعبات سيحتفلن بالإنجاز لفترة قصيرة قبل استعادة التركيز استعدادا لمواجهة مالاوي، مشيرا إلى أن الفريق أمام فرصة مهمة لا يريد إهدارها.

وأكد مدرب الجزائر: "نحن نريد المزيد من المكافأة والنجاح، ولا نريد التوقف عند هذا الحد في البطولة".

 

حلم التتويج يقترب

ويرى بن ستيتي أن المنتخب الجزائري شهد تطورا كبيرا خلال العام الأخير، وهو ما ساعده على الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، مؤكدا أن هذا التطور جاء نتيجة العمل المستمر والدعم الذي حصل عليه الفريق.

 

التأهل للمونديال مكسب تاريخي

ولم يكن الوصول إلى نصف النهائي هو المكسب الوحيد للمنتخب الجزائري، حيث ضمن "محاربات الصحراء" التأهل إلى بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

واعترف بن ستيتي بأن مواجهة كوت ديفوار لم تكن سهلة، لكنه شدد على أن لاعباته نجحن في تحقيق الهدف الأساسي، قبل أن يضيفن إنجازا تاريخيا آخر بالتأهل إلى نصف النهائي.

 

إشادة بدعم الاتحاد والرئاسة

ووجه بن ستيتي الشكر إلى وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على دعمه ومساندته للفريق خلال أصعب الظروف، مؤكدا أن هذا الدعم كان له دور مهم في الوصول إلى هذه المرحلة.

كما أشاد المدرب بالاهتمام الذي حظي به المنتخب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد تهنئته للاعبات عقب التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات.

وبعد هذا الإنجاز، تدخل الجزائر مواجهة مالاوي بطموحات أكبر، بعدما تحولت المشاركة من مجرد محاولة لتحقيق إنجاز تاريخي إلى حلم حقيقي بالمنافسة على اللقب القاري.

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