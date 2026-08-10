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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أفريقيا للسيدات 2026.. الجزائر تواجه مالاوي في نصف النهائي

كأس أفريقيا للسيدات 2026
كأس أفريقيا للسيدات 2026
حسن العمدة

يستعد منتخب الجزائر للسيدات لخوض مباراة تاريخية أمام مالاوي في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026، المقامة حاليًا في المغرب.

ونجح منتخب «محاربات الصحراء» في حجز مقعده بالمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ولم يتوقف الإنجاز الجزائري عند بلوغ نصف النهائي، إذ ضمن المنتخب أيضًا التأهل إلى بطولة كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أصبح أحد المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي للبطولة القارية.

الجزائر تواجه مالاوي في نصف النهائي

ضرب منتخب الجزائر موعدًا مع مالاوي في الدور نصف النهائي، بعدما نجح الأخير في تحقيق الفوز على غانا بنتيجة 2-1، في ربع النهائي، ليحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة الجزائر ومالاوي

تقام مباراة الجزائر ومالاوي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، يوم الأربعاء 12 أغسطس، على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجزائر تبحث عن النهائي لأول مرة

يطمح منتخب الجزائر، بقيادة مدربه فريد بن ستيتي، إلى مواصلة مشواره التاريخي في البطولة، من خلال تجاوز عقبة مالاوي والتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وسيدخل «محاربات الصحراء» المباراة بهدف تحقيق الفوز ومواصلة حلم المنافسة على اللقب القاري، بعدما حقق المنتخب إنجازًا تاريخيًا ببلوغ نصف النهائي وضمان المشاركة في كأس العالم للسيدات 2027.

وينتظر منتخب الجزائر في المباراة النهائية، حال تأهله، الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، والكاميرون.

وكان المنتخب الكاميروني قد حجز مقعده في المربع الذهبي بعدما أطاح بمنتخب نيجيريا من الدور ربع النهائي.

منتخب الجزائر للسيدات مالاوي كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

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