مسيرة الأرقام القياسية.. مشوار تاريخي لـ أسيل أسامة صاحبة أول ذهبية لمصر ببطولات العالم

منحت أسيل أسامة لاعب منتخب مصر لألعاب القوى أول ذهبية في تاريخ الفراعنة في منافسات رمي الرمح حيث تعد الميدالية الذهبية الأولى لمصر في بطولات العالم.

وحظيت أسيل اسامة بالتهنئة والدعم الكبير لغاية من اتحاد ألعاب القوى وصولا لقرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السيد إنتصار مما جعل بطلة مصر محط أنظار العالم بتألقها وميداليتها الأولى لمصر.

من هي أسيل أسامة؟

أسيل أسامة عبد الحميد لاعبة ألعاب قوى ومن مواليد 17 أبريل 2008 وتلعب منافسات رمي الرمح، وتألقت بشكل لافت خلال بدايتها مع نادي سموحة ومنتخب مصر.

حققت أسيل في انطلاق مشوار الميداليات، بطولة مصر تحت 18 سنة عام 2024 بعد حصد المركز الأول في رمي الرمح لفئة الناشئات، مسجلة 51.97 متر.

كما حققت لاعبة منتخب مصر ذهبية بطولة إفريقيا لألعاب القوى للناشئين والشباب 2025، مسجلة رقمًا إفريقيًا جديدًا في رمي الرمح.

واصلت أسيل مسيرة الذهب في بطولة أفريقيا لألعاب القوى تحت 18 سنة والتي أقيمت في يوليو 2025 بنيجيريا وحصد الذهبية مسجلة 54.83 متر.

أسيل نجحت في تحطيم الرقم الإفريقي السابق البالغ 51.57 متر، لتقدم نفسها كلاعبه استثنائية ليس في مصر فقط وإنما في القارة السمراء.

انجازات أسيل استمرت على المستوى العربي حينما حقق ذهبية رمي الرمح في البطولة العربية بتونس في أبريل 2026 تحت 20 سنة وسجلت 56.34 متر، لتحطم الرقم العربي السابق البالغ 52.58 متر.

وعلى المستوى الإفريقي نجحت أسيل في حصد ذهبية رمي الرمح في البطولة الإفريقية للكبار بغانا في مايو 2026 وسجلت 60.97 متر، مع أرقام قياسية مصرية وعربية وإفريقية لفئة تحت 20 عامًا.

وعلى المستوى العالمي نجح أسيل في الوصول للمركز الرابع عالميًا في تصنيف رمي الرمح خلال 2025 بعدما حققت أسيل أسامة عبد الحميد أول ميدالية لمصر في بطولات العالم، وسجلت 59.82 مترًا في رمي الرمح.