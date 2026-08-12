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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رضا فرحات: إطلاق منصة وطنية للشباب يعكس إيمان الدولة بقدرات الأجيال الجديدة

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب، بالتنسيق بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية، يمثل خطوة مهمة في إطار دعم الشباب المصري وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتنمية، ويعكس إدراكا واضحا لأهمية الاستماع إلى أفكارهم والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.

وقال فرحات إن توجيه الرئيس بإتاحة مساحة وطنية مفتوحة أمام شباب مصر لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة يؤكد أن الشباب يمثلون شريكا أساسيا في صناعة المستقبل، وأن مشاركتهم لا ينبغي أن تقتصر على الفعاليات أو المناسبات، وإنما تمتد إلى مساحات حقيقية للحوار والمبادرة والمشاركة المجتمعية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن المنصة الجديدة ستمثل حلقة وصل فاعلة بين أفكار الشباب ومؤسسات الدولة، بما يتيح اكتشاف المبادرات الواعدة ودعمها وتطويرها وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن وجود قناة مؤسسية ومنظمة لاستقبال أفكار الشباب والتفاعل معها يعزز الثقة ويمنح الأجيال الجديدة شعورا أكبر بقدرتهم على التأثير والمشاركة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن توجيه الرئيس يعكس مفهوما متطورا لتمكين الشباب، لا يقوم فقط على التدريب والتأهيل، وإنما يشمل أيضا منحهم الفرصة للتعبير عن رؤاهم والمشاركة في خدمة مجتمعهم وتحمل المسؤولية، موضحا أن تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية يمثل استثمارا طويل الأمد في رأس المال البشري والاجتماعي للدولة.

وأوضح فرحات أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الشباب المبدع والقادر على تقديم حلول وأفكار مبتكرة في مختلف المجالات، خاصة مع التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، وهو ما يجعل الاستماع إلى هذه الطاقات والاستفادة منها ضرورة لتحقيق تنمية أكثر استدامة.

وأكد أن اليوم العالمي للشباب يمثل فرصة لتجديد التأكيد على أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وأن الشباب المصري بما يمتلكه من طموح وقدرة على الابتكار يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة، مشددا على أن توجيه الرئيس بإطلاق المنصة الوطنية يفتح مساحة جديدة أمامهم للمشاركة الفاعلة، ويؤكد استمرار الدولة في دعم الشباب وتمكينهم وإشراكهم في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

اللواء الدكتور رضا فرحات الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة وطنية تفاعلية للشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة الشباب والرياضة

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