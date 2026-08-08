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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات اليوم السبت 8 أغسطس 2026.. ارتفاع الطماطم والبصل وتراجع البطاطس والليمون

الخضروات
الخضروات
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم السبت 8 أغسطس 2026 تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الأساسية، على رأسها الطماطم والبصل والخيار والفلفل، في حين تراجعت أسعار البطاطس والليمون والبامية والكوسة والبطاطا، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات الأسعار قبل الشراء.

وسجلت الأسواق حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الخضروات الأكثر تداولًا، مع استمرار تغير الأسعار وفقًا لحجم المعروض والطلب.

الخضروات الأكثر انخفاضًا اليوم

شهدت عدة أصناف تراجعًا في الأسعار، وجاءت كالتالي:

  • البطاطس: 20.01 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.21 جنيه.
  • الليمون البلدي: 43.57 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3.14 جنيه.
  • البامية: 53.77 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.50 جنيه.
  • الملوخية: 17.45 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.66 جنيه.
  • الكوسة: 25.23 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.39 جنيه.
  • القلقاس: 25.64 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.54 جنيه.
  • البطاطا: 16.30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 0.68 جنيه.
  • الباذنجان الرومي: 15.59 جنيهًا للكيلو، بانخفاض طفيف بلغ 0.01 جنيه.

الطماطم والبصل والخيار تقود الارتفاعات

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات الأساسية خلال تعاملات اليوم، أبرزها:

  • الطماطم: 18.21 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.82 جنيه.
  • البصل: 13.79 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.17 جنيه.
  • الخيار الصوب: 21.48 جنيهًا للكيلو، بزيادة 1.29 جنيه.
  • الفلفل الرومي: 25.60 جنيهًا للكيلو، بزيادة 1.20 جنيه.
  • الفلفل الحامي: 25.51 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.95 جنيه.
  • الفاصوليا الخضراء: 35.77 جنيهًا للكيلو، بزيادة 2.05 جنيه.
  • الجزر الأصفر: 22.61 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.37 جنيه.
  • الجزر الأصفر بالعروش: 17.12 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.92 جنيه.
  • الباذنجان العروس: 19.15 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.68 جنيه.
  • الباذنجان الأبيض: 18.41 جنيهًا للكيلو، بزيادة 0.57 جنيه.

الكرنب والقرنبيط يسجلان ارتفاعًا طفيفًا

سجل سعر الكرنب 35.08 جنيهًا للواحدة بزيادة 0.17 جنيه، بينما بلغ سعر القرنبيط 27.10 جنيهًا للواحدة بارتفاع 0.92 جنيه، لتواصل الأسواق تسجيل تحركات يومية متباينة في أسعار الخضروات وفقًا لتغيرات العرض والطلب.

الخضروات الطماطم الجزر

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