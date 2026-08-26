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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«امتداد للقوة الناعمة».. عادل عبد الغفار: 200 ألف طالب وافد يدرسون في مصر حاليًا

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار
البهى عمرو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن خطة الدولة لزيادة أعداد الطلاب الوافدين تأتي في إطار رؤية أوسع لمنظومة التعليم العالي والطلاب الدوليين، باعتبارها امتدادًا للقوة الناعمة المصرية في عدة قارات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الطالب الوافد لا يُنظر إليه فقط باعتباره مصدرًا للدخل الاقتصادي بالعملات الأجنبية، وإنما يمثل أيضًا متغيرًا مهمًا في تصنيف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن شدة المنافسة الدولية تدفع الجامعات المصرية إلى التطوير المستمر.

200 ألف طالب وافد يدرسون في مصر حاليًا

وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي التابعة لوزارة التعليم العالي تضم حاليًا 138 ألف طالب وافد، يضاف إليهم 60 ألف طالب في الأزهر، ليصل إجمالي عدد الطلاب الوافدين الذين يدرسون في مصر إلى نحو 200 ألف طالب.

وتابع، أن الجامعات المصرية أصبحت تضم 130 جامعة، وتقدم تعليمًا حديثًا وبرامج بينية تضاهي ما يُدرس حاليًا في جامعات دولية، إلى جانب التحسن المستمر في التصنيفات الدولية والتخصصية، فضلًا عن المكانة البحثية للجامعات المصرية، مؤكدًا أن مصر تستحق أن تكون وجهة تعليمية للطلاب الدوليين.

التوسع في الترويج للتعليم المصري وتسهيل الإجراءات

وأوضح عبد الغفار أن خطة الوزارة خلال السنوات المقبلة تتضمن عددًا من المسارات، في مقدمتها إنشاء أفرع لجامعات مصرية في الخارج، سواء في القارة الأفريقية أو الدول العربية أو القارة الآسيوية.

وأردف، أن المسار الثاني يتمثل في الترويج لمنظومة التعليم العالي المصري بما هي عليه بالفعل على أرض الواقع، موضحًا أن هناك مجتمعات أفريقية وعربية وآسيوية لا تعرف أن مصر لديها حاليًا 130 جامعة، تضم تخصصات ونظم تعليم حديثة، إلى جانب رقمنة الخدمات.

وأشار إلى أن المسار الثالث يتعلق بسهولة الإجراءات ويُسرها بالنسبة إلى الطالب الوافد، مع إتاحة التعرف على مجموعة البرامج الحديثة التي تقدمها منظومة التعليم العالي المصرية، إلى جانب التعاون مع أجهزة الدولة المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التي يحتاج إليها الطالب الوافد.

التعليم التعليم العالي وزارة التعليم البحث العلمي

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