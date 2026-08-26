بالأسماء.. إصابة سائق و14 عاملًا في حادث تصادم أمام بوابة الاستثمار بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم "الأربعاء"، حادث تصادم بين سيارتين أمام بوابة الاستثمار الجديدة بنطاق مدينة أبو صوير، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحصل « صدي البلد »، على أسماء المصابين، وهم:

رندا رجب حسني متولي، 36 عامًا

أحمد فتحي علي جاد، 38 عامًا

علي حسن علي سليمان، 37 عامًا

مرفت عبدالعال فرغلي متولي، 33 عامًا

أحمد علي صالح أحمد، 37 عامًا

حسام أشرف عيد محمد، 26 عامًا

شيماء عصام عيد محمد، 23 عامًا

نعيمة صالح محمود عزب، 35 عامًا

رانيا ناصر أحمد حسين، 23 عامًا

منال عبدالقادر محمود رمضان، 29 عامًا

ملك محمد الشحات محمد، 22 عامًا

هدى محمد علي أحمد، 34 عامًا

محمد فوزي محمدعبدالمحسن، 34 عامًا

مروة محمود محمدين محمود، 43 عامًا

سيد عبده عثمان أحمد، 39 عامًا.

وشهد موقع الحادث الدفع بسيارتي إسعاف رقمي 1046 و336، فيما تواصل الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.