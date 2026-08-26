محمد فارس: عموتة «يحمي لعيبته».. ولا يبرر أخطاء الأهلي

أشاد محمد فارس، الإعلامي المهتم بأخبار النادي الأهلي، بموقف حسين عموتة، المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن المدرب نجح في الجمع بين الاعتراف بالأخطاء وحماية لاعبيه.

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وقال فارس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن عموتة لم يحاول تبرير الأخطاء الدفاعية التي تسببت في استقبال الأهلي هدفين، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن المسؤولية لا تقع على قلبي الدفاع فقط، وإنما تتحملها المنظومة بالكامل بداية من المهاجمين، مشيرًا إلى حديثه عن ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحاولاته تجهيز الثنائي لقيادة دفاع الفريق مستقبلًا.

وأضاف فارس أن عموتة اتبع الأسلوب نفسه عند الحديث عن إمام عاشور، موضحًا أن المدرب أكد عدم جاهزية اللاعب فنيًا للمشاركة، رغم طلبه خوض المباراة، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لحماية اللاعب وإغلاق باب الجدل حول موقفه.

وأكد الإعلامي أن تصريحات عموتة لم تكن عشوائية، خاصة أنه يدرك جيدًا ما يدور في الإعلام، ويعرف كيف يحمي لاعبيه دون أن يلجأ إلى تبرير الأخطاء، معتبرًا أن هذا الأمر يُحسب له بشكل كبير.