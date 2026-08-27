عبد العاطي يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتطورات الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بـ مايكل ريجاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد يوم الأربعاء ٢٦ أغسطس، حيث تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

أكد الجانبان الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الصديقين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مشددين على أهمية مواصلة تطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ضوء ما تمثله الشراكة المصرية–الأمريكية من ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث تبادل الجانبان الرؤى بشأن الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار في معالجة الأزمات، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.