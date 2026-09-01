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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل أحد مطاحن الغلال بالأقصر قبل تداوله خارج المخابز

ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل أحد مطاحن الغلال بالأقصر قبل تداوله خارج المخابز
ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم داخل أحد مطاحن الغلال بالأقصر قبل تداوله خارج المخابز
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة على مطاحن الغلال والأسواق والمخابز البلدية بمدينة الأقصر، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات الاتجار في السلع المدعمة أو تداولها بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وبمتابعة عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بشأن استمرار الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وقاد الحملة جندي سعيد أحمد كبير مفتشي مديرية التموين، وشارك فيها عبدالعظيم النوبي أبوالوفا ومحمد عثمان أحمد كبيرا مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد مفتش بديوان عام المديرية، بالتنسيق مع أيمن رمضان مدير إدارة تموين بندر الأقصر.

وخلال المرور بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، تمكنت الحملة من ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، والمحظور تداوله خارج المخابز المدعمة، وذلك داخل أحد مطاحن الغلال بالمنطقة.

وعلى الفور جرى التحفظ على الكمية المضبوطة داخل مطحن الاتحاد بالأقصر، لحين تصرف النيابة العامة في الواقعة، كما تم تحرير محضر تمويني بالواقعة، وتسليم المتهم إلى قسم شرطة بندر الأقصر لاتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تنفيذًا لقرار المحامي العام في هذا الشأن.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار الحملات الرقابية على المطاحن والمخابز والأسواق وكافة الأنشطة التموينية، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة ومنع وصولها إلى غير مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

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