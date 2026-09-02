بكين تؤكد أهمية النيل لمصر.. والقاهرة تجدد دعمها لمبدأ الصين الواحدة

أكدت الصين إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر، باعتباره شريان الحياة الرئيسي للبلاد، مشددة على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

زيارة الرئيس الصيني

وجاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، حيث دعا الجانبان جميع دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التسبب في إحداث ضرر.

وفي المقابل، جددت مصر تأكيد رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتزامها الثابت بمبدأ «الصين الواحدة»، واعتبار تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية.

تحقيق إعادة توحيد الصين

وأكدت القاهرة دعمها للموقف الصيني بشأن القضايا المرتبطة بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين.