أحمد خالد كباكا ينتظم تدريجيًا في تدريبات الأهلي بعد التعافي من الإصابة

انتظم أحمد خالد كباكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

تطورات إصابة أحمد خالد كباكا

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن كباكا تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا على مستوى العضلة الأمامية، ليبدأ المشاركة بصورة تدريجية في التدريبات الجماعية.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق للمباريات المقبلة، مع متابعة الحالة البدنية والطبية للاعب قبل عودته بشكل كامل للمشاركة.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.