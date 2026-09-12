بعد تعرضها للاعتداء.. أول تعليق للبلوجر حسناء حسن: «مش عايزة ريتش ولا حد يكلمني»

علّقت البلوجر حسناء حسن على واقعة تعرضها للاعتداء في الشارع، مؤكدة أنها لا تبحث عن تحقيق مشاهدات أو زيادة شهرتها من خلال ما حدث، وإنما تريد معرفة الشخص الذي اعتدى عليها ومحاسبته.

وقالت حسناء في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا مش عايزة ريتش ولا حد يكلمني.. ومش معنى إني معروفة أبقى معرضة للأذى في الشارع».

وأضافت: «يظهر على السوشيال ميديا باحترامي ومش بغلط ومستهالنيش إني أبقى ماشية في الشارع متهددة».

وكانت حسناء قد نشرت مقطع فيديو تحدثت خلاله عن تعرضها للسب والضرب، مشيرة إلى أن المعتدي كسر هاتفها وأصابها، بينما ذكرت تقارير أن الأجهزة الأمنية تفحص الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد هوية المتهم.



