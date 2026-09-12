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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: مركز أورام كفرالشيخ يقدم خدمات متطورة.. جهاز بـ170 مليون جنيه لعلاج مواطني الدّلتا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة مركز أورام كفر الشيخ كانت من أهم محطات جولته بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه اطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحرص على الاستماع إلى أهالي كفر الشيخ والتأكد منهم بشأن مستوى أداء الخدمة داخل المركز.

 توفير الخدمات للمواطنين

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة كفر الشيخ، أن علاج الأورام يعد من أكثر أنواع العلاج تكلفة على الأسر المصرية، بل وعلى الأسر في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على توفير هذه الخدمات للمواطنين دون مقابل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مركز أورام كفر الشيخ يقدم للمواطنين خدمات علاجية متطورة، مؤكدًا أن الأجهزة الموجودة بالمركز تمثل إضافة مهمة في مجال علاج الأورام، وأن بعض هذه الأجهزة لا يوجد مثيل لها في منطقة الدلتا في الوقت الحالي.

التوسع في تقديم علاج الأورام

وأضاف أن هناك مراكز أخرى من المقرر أن تدخل الخدمة خلال العام المقبل، وستتوافر بها نفس النوعية من الأجهزة والخدمات الطبية المتطورة، بما يساهم في التوسع في تقديم علاج الأورام داخل المحافظات.

ولفت مدبولي إلى أن أحد الأجهزة الموجودة بالمركز بلغت تكلفته عند شرائه قبل عامين أو ثلاثة أعوام أكثر من 170 مليون جنيه، مؤكدًا أن تكلفة الجهاز حاليًا أصبحت أعلى بكثير، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتوفير أحدث الإمكانيات الطبية للمواطنين.

 تقديم خدمات العلاج الإشعاعي

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الجهاز يتيح تقديم خدمات العلاج الإشعاعي للمواطنين داخل محافظة كفر الشيخ ومنطقة الدلتا، بدلًا من اضطرار المرضى إلى الانتقال إلى القاهرة أو مناطق أخرى للحصول على هذه النوعية من العلاج.

وقال مدبولي إن الدولة تعمل من خلال هذه المشروعات على إتاحة الخدمات الطبية المتطورة للمواطنين في مختلف المحافظات، بحيث يحصل المواطن على الخدمة بالقرب من محل إقامته، دون تحمل مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحدث خلال الجولة عن وجود 13 مركز أورام على مستوى الجمهورية تابعة لوزارة الصحة، تقدم حاليًا هذه النوعية من الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التوسع في مراكز علاج الأورام وتجهيزها بأحدث الأجهزة يأتي في إطار توجه الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير العلاج المتخصص داخل المحافظات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة علاج الأورام وحاجة المرضى إلى خدمات علاجية متقدمة ومستمرة.

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