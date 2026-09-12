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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

13 عامًا من البناء.. سيناء من التهميش إلى شريان تنموي رئيسي

مشروعات تنموية
مشروعات تنموية
محمود زيدان

شهدت سيناء خلال السنوات الـ 13 الماضية تحولا تنمويًا واسعًا انتقلت خلاله من سنوات التهميش إلى مرحلة متكاملة من البناء والتعمير عبر تنفيذ مشروعات قومية واستراتيجية في البنية التحتية والطرق والمياه والطاقة والإسكان والصحة والتعليم والزراعة والسياحة. 

وسلط برنامج “اليوم” المذاع على قناة “dmc” ،  خلال تقرير تليفزيوني، الضوء على أهم الإنجازات التي تحققت على أرض الفيروز والطفرة العمرانية.

وأشارت الإعلامية شيرين عفت، إلى قيام الدولة المصرية بربط سيناء بمحافظات الجمهورية بشبكة من الطرق والأنفاق، إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات ومد خطوط السكك الحديدية.

وأكدت أن هذه الطفرة عززت حركة التجارة والاستثمار وفتح شرايين جديدة للتنمية بالتوازي مع تنفيذ تجمعات عمرانية وبدوية متكاملة وتوفير الأراضي والخدمات للمواطنين.

مشروعات تنموية سيناء مشروعات أخبار سيناء مشروعات قومية

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