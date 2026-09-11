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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شمال سيناء: انتظام 18 ألفًا و358 طالبًا وطالبة بـ165 مدرسة غدًا

شمال سيناء: انتظام 18 ألفًا و358 طالبًا وطالبة بـ165 مدرسة غدًا
شمال سيناء: انتظام 18 ألفًا و358 طالبًا وطالبة بـ165 مدرسة غدًا
أ ش أ

أنهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء استعداداتها للعام الدراسي الجديد، المقرر أن يبدأ غدًا /السبت/، من خلال الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والنظافة داخل المدارس وخارجها، وتوفير المياه وملء خزانات المدارس، إلى جانب توزيع المعلمين وفقًا للعجز والزيادة، وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع الكتب الدراسية مع بدء الدراسة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان- فى بيان اليوم /الجمعة/ - إن الدراسة تبدأ غدًا بمدارس إدارتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، إلى جانب المدارس التي تعمل بنظام الفترتين بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح التعليمية.

وأوضح أن إجمالي الطلاب المقرر انتظامهم غدًا يبلغ 18 ألفًا و358 طالبًا وطالبة داخل 165 مدرسة، بواقع 3 آلاف و738 طالبًا وطالبة في 6 مدارس بإدارة العريش، و2019 طالبًا وطالبة في 4 مدارس بإدارة بئر العبد، و646 طالبًا وطالبة في مدرستين بإدارة الشيخ زويد، و5077 طالبًا وطالبة في 65 مدرسة بإدارة الحسنة، و1669 طالبًا وطالبة في 35 مدرسة بإدارة نخل، و2783 طالبًا وطالبة في 32 مدرسة بإدارة رفح التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن توزيع الطلاب على المراحل التعليمية يشمل 9634 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية في 96 مدرسة، و7041 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية في 60 مدرسة، و1166 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية العامة في 3 مدارس، و517 طالبًا وطالبة بالتعليم الثانوي الفني في 6 مدارس.

وشدد على انتظام طابور الصباح وسرعة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية وفرق المتابعة الميدانية لمتابعة انتظام الدراسة ورصد أي معوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن بداية مستقرة للعام الدراسي الجديد.

مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الانتهاء من أعمال الصيانة وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان

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