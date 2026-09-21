بسبب مخالفات.. غلق وتشميع مستشفى خاصة بالعجوزة في الجيزة

نفذت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر وبحضور إدارة تراخيص المحلات، حملة ميدانية مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع مستشفى خاص، عقب رصد مخالفات جسيمة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، وذلك في إطار التصدي للمخالفات وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية مستمرة من الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة؛ لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة داخل المنشآت التي تقدم خدماتها للمواطنين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة، مشددةً على استمرار جولات الرقابة والتفتيش بالتعاون مع الجهات المختصة، للتأكد من استيفاء جميع المراكز والمستشفيات الخاصة للشروط والترخيص؛ حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.