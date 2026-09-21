الحصار البحري على إيران.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 109 سفن تجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أعادت توجيه 109 سفن تجارية حتى 20 سبتمبر، في إطار إجراءات فرض الحصار البحري على إيران وضمان التزام السفن بالقيود المفروضة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان لها، أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ إجراءات الحصار البحري الذي يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها والمناطق الساحلية المرتبطة بها، فيما تواصل القوات الأمريكية دعم حركة الملاحة للسفن التي لا تخالف إجراءات الحصار.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت تطبيق الحصار البحري على إيران في 14 يوليو الماضي، بعد مرحلة أولى من الحصار امتدت من 13 أبريل إلى 18 يونيو. وخلال المرحلة الأولى، قالت القيادة المركزية إن قواتها أعادت توجيه أكثر من 140 سفينة، بينما جرى تعطيل عدد من السفن التي لم تمتثل للإجراءات.

ويأتي التصعيد البحري في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترًا متزايدًا، إذ يُعد الممر المائي أحد أهم طرق التجارة العالمية ونقل النفط والغاز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية مؤخرًا إن حركة الملاحة التجارية عبر المضيق لا تزال مستمرة، وإن القوات الأمريكية تعمل في الوقت نفسه على تأمين الممرات البحرية وفرض الحصار على التجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية.

وتشير بيانات حديثة إلى تراجع حاد في حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز وسط التوترات، في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة البحرية والحصار المفروض على إيران.