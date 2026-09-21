قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات جيلي توجيلا 2026 في السعودية
الأهلي يتدرب على فترتين لمدة أسبوع خلال التوقف الدولي
لبنان.. انفجار مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في ميفدون وقصف وغارات بالجنوب
الأهلي يواجه الهلال الليبي والمقاصة وديًّا خلال فترة التوقف الدولي
تعاون مصري صيني لتطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات
بن شرقي يتحفظ على تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم | خاص
استقرار الحالة الصحية لـ والد أحمد العوضي بعد خروجه من العمليات| خاص
رسميا.. دي لا فوينتي يمدد عقده مع إسبانيا حتى 2032
توقف مصفاة موسكو الرئيسية بعد هجوم أوكراني
السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين
يجب إعداد كوادر «مقاتلة».. وزير الاستثمار يشهد أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء التمثيل التجاري
اختطاف وزير باكستاني تحت تهديد السلاح يفجر احتجاجات واسعة في خيبر بختونخوا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

ولي العهد السعودي و الشيخ محمد بن راشد
ولي العهد السعودي و الشيخ محمد بن راشد
فرناس حفظي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن أحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وتأتي برقيتا التعزية في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

خبير ذكاء اصطناعي

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يقود البورصة والاقتصاد العالمي

محافظة الجيزة

خطة عاجلة لتطهير الطريق الدائري بالجيزة ومواجهة الفرز العشوائي للمخلفات

السودان

الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع غربي ولاية شمال كردفان.. تفاصيل

بالصور

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات
مع ارتفاع الذهب.. 5 أخطاء تخسرك فلوسك عند بيع المشغولات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي من تفتيت الوعي إلى الحرب الناعمة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: لغة السينما تعبر الحدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة ثالثة مؤجلة

المزيد