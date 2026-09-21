خادم الحرمين وولي العهد السعودي يعزيان حاكم دبي في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ الجميع من كل سوء.

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان عن أحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وتأتي برقيتا التعزية في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.