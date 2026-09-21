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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بمقدار 67.69 نقطة

سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
أ ش أ

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الاثنين، منخفضًا بمقدار 67.69 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 10681.82 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 198 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 180 شركة.

وكانت أسهم شركات "أيان، ودار المعدات، وإنتاج، والكثيري، والمجموعة السعودية" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "مشاركة توبي، وسينومي سنترز، والعربية، وأسمنت الرياض، وإعمار" الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.82% و5.85%.

وكانت أسهم شركات "الكثيري، ولدن، وأنابيب، وأرامكو السعودية، وأمريكانا"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات "الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء"، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا بمقدار 40.22 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 21472.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4.1 ملايين سهم.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة النشرة الاقتصادية

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