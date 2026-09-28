ناقد موضة يعلق على إطلالة نادين نجيم في أحدث ظهور.. ماذا قال؟

شاركت الفنانة نادين نجيم ، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور خلال حضورها إحدى المناسبات الخاصة.

وخطفت نادين نجيم الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ظهرت مرتدية ساري هندي مكون من قطعتين وكشف عن بطنها، واتسم التصميم باللون الزيتي المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

وأكملت نادين نجيم إطلاتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

تعليق ناقد موضة على إطلالة نادين نجيم

علق ناقد الموضة حكيم شاهين على إطلالة نادين نجيم في أحدث ظهور قائلا:"ساري هندي و لون أخضر ملكي وتطريز فخم جداً وعلى نادين نجيم برأيكم شون راح يكون الموضوع؟."

وتابع: "أكيد راح يكون كثير حلو، حبيت اللوك حلو و الشعر يجنن وحتى المجوهرات مناسبين بس المكياج ماكثير ضابط مثل كل مرة ."