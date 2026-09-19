رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع انتظام الدراسة بالكليات مع بدء العام الجديد

تفقد الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، انتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027، للاطمئنان على انتظام الدراسة، وجاهزية الكليات والمنشآت التعليمية، وتوفير بيئة جامعية مناسبة للطلاب.

18 ألف طالب وطالبة، يدرسون بمختلف الكليات

ويبلغ عدد طلاب الجامعة نحو 18 ألف طالب وطالبة، يدرسون بمختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، التي يبلغ عددها نحو 21 برنامجًا أكاديميًا.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور وليد رسلان، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

وشملت الجولة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والتمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والاقتصاد والعلوم الإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية، حيث تابع رئيس الجامعة سير المحاضرات وانتظام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واطمأن على توافر المقومات اللازمة للعملية التعليمية.

رئيس الاهلية: جميع أفراد أسرة الجامعة شركاء في استكمال مسيرة هذا الكيان

كما تابع رئيس الجامعة اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتفوق، مؤكدًا أن جميع أفراد أسرة الجامعة شركاء في تطوير واستكمال مسيرة هذا الكيان وتقدمه.

وحث الطلاب على التفكير والإبداع والاجتهاد، وتقديم الأفكار والمبادرات التي تسهم في البناء والتطوير.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم أن الجامعة استعدت للعام الجامعي الجديد من خلال خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية والمنشآت التعليمية والخدمية، ورفع جاهزية مختلف مرافقها بما يتناسب مع أعداد الطلاب والتوسع في البرامج الأكاديمية.

وأشار إلى تنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات المهمة، من بينها مجمع الملاعب الرياضية، والمبنى المركزي للمدرجات والأنشطة الطلابية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت التعليمية.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تجهيز المستشفى الجامعي، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية متقدمة لطلاب الكليات الطبية، ودعم التدريب العملي والتطبيقي، إلى جانب تقديم الخدمات والرعاية الطبية لأفراد المجتمع المحيط، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

