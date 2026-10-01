صلاح يتصدر المشهد في تركيا.. 7 أهداف وتقييم استثنائي مع طرابزون

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي حصد الإشادات بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع فريقه خلال الفترة الأخيرة بعدما اختارته شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم كأفضل لاعب في الدوري التركي عن شهر سبتمبر الماضي.

محمد صلاح يتصدر تقييمات الدوري التركي

وجاء اختيار محمد صلاح بعد الأداء القوي الذي ظهر به مع طرابزون سبور خلال مباريات الشهر حيث نجح اللاعب المصري في ترك بصمة واضحة على نتائج فريقه، سواء من خلال التسجيل أو المساهمة الهجومية ليؤكد سريعا قدرته على التأقلم مع أجواء الدوري التركي.

ومنحت شبكة "هوسكورد" محمد صلاح تقييما بلغ 8.4 من 10 عن مستواه خلال شهر سبتمبر وهو أعلى تقييم بين جميع لاعبي الدوري التركي خلال الفترة نفسها ليعتلي النجم المصري صدارة قائمة الأفضل وفقا لإحصائيات الشبكة العالمية.

ويأتي هذا التكريم ليضيف إنجازا جديدا إلى بداية محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما تحول خلال فترة قصيرة إلى أحد أبرز الأسماء المؤثرة في صفوف الفريق.

7 أهداف تضع صلاح على قمة هدافي طرابزون

ولم يتوقف تألق محمد صلاح عند التقييمات الفردية إذ نجح اللاعب في الوصول إلى 7 أهداف مع طرابزون سبور بعد مرور 6 جولات من منافسات الدوري التركي ليتصدر قائمة هدافي الفريق ويشارك في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع جيفت أوربان مهاجم أمد سبور.

وأصبح محمد صلاح صاحب التأثير الهجومي الأكبر في صفوف طرابزون سبور منذ انطلاق الموسم بعدما سجل أهدافه خلال الجولات الأولى ليؤكد أن انتقاله إلى الدوري التركي لم يؤثر على حضوره التهديفي.

صفقات طرابزون الجديدة تسجل 10 أهداف

وكشفت صحيفة "61saat" التركية عن الدور الكبير الذي لعبته الصفقات الجديدة في القوة الهجومية لطرابزون سبور بعدما ساهمت العناصر المنضمة حديثا إلى الفريق في تسجيل 10 أهداف من إجمالي 13 هدفا أحرزها النادي خلال أول 6 جولات من الدوري التركي.

ويمثل هذا الرقم نسبة تصل إلى 77% من إجمالي أهداف طرابزون سبور في بداية مشواره بالمسابقة وهو ما يعكس التأثير المباشر للاعبين الجدد على الأداء الهجومي للفريق.

وبجانب أهداف محمد صلاح السبعة أحرز نواه سافيو هدفين، بينما سجل فرانكولينو دجو هدفا وأضاف بول أونواتشو هدفين في حين نجح موشي في تسجيل هدف آخر.

وبذلك فرضت الصفقات الجديدة نفسها بقوة على المشهد الهجومي داخل طرابزون سبور وكان محمد صلاح في مقدمة هذه الأسماء بعدما جمع بين التأثير التهديفي والحضور القوي في تقييمات الأداء ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق مع بداية الموسم الجديد.