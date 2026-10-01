مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في شهر أكتوبر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن مواعيد مبارياته المقرر إقامتها على ملعب هيئة قناة السويس، خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري 2026-2027.

مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في شهر اكتوبر كالتالي:

7 أكتوبر 2026: سيراميكا كليوباترا أمام المصري، على استاد السويس الجديد.

12 أكتوبر 2026: سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز إف سي، على استاد 30 يونيو.

21 أكتوبر 2026: سيراميكا كليوباترا أمام بتروجيت، على استاد هيئة قناة السويس.

31 أكتوبر 2026: سيراميكا كليوباترا أمام زد إف سي، على استاد هيئة قناة السويس.