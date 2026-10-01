دوري الأمم الأوروبية يتصدر المشهد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 منافسات كرة القدم على ملاعب العالم وسط مواجهات قوية في مختلف البطولات مع استمرار المنافسة في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وتخطف مباريات ألمانيا وصربيا، البرتغال والدنمارك، اليونان وهولندا الأضواء في ليلة كروية حافلة بالمواجهات التي تترقبها الجماهير.

وتتجه الأنظار أيضا إلى منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا التي تشهد مواجهة بين غينيا وكينيا في إطار سباق المنتخبات لحجز بطاقات التأهل إلى البطولة القارية.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

ألمانيا × صربيا – 9:45 مساء – beIN Sports HD 1

اليونان × هولندا – 9:45 مساء – beIN Sports HD 4

الدنمارك × البرتغال – 9:45 مساء – beIN Sports HD 1

ويلز × النرويج – 9:45 مساء – beIN Sports HD 3

أيرلندا × النمسا – 9:45 مساء – beIN Sports HD 6

أذربيجان × ليشتنشتاين – 7:00 مساء – beIN Sports HD 2

مالطا × جبل طارق – 9:45 مساء – beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا

غينيا × كينيا – 7:00 مساء beIN SPORTS 3 HD