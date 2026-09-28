المجلس القومي للمرأة يوفر خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمقره في مدينة نصر

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز الاهتمام بصحة المرأة المصرية ، وترسيخا لثقافة الكشف المبكر، قام فرع المجلس بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحه ـ مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بتوفير خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال سيارة طبية متنقلة بمقر المجلس بمدينة نصر، وذلك خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر، عدا يومي الجمعة والسبت، وخلال مواعيد العمل الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع شهر أكتوبر الوردي، وفي إطار جهود المجلس المستمرة لدعم صحة المرأة، ورفع الوعي بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر، بما يعزز فرص الاكتشاف المبكر والتعامل مع المرض في مراحله الأولى.

ويؤكد المجلس أن الاهتمام بصحة المرأة يمثل محورًا أساسيًا من محاور تمكينها، وأن إتاحة خدمات الكشف والفحص تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن وإجراء الفحوصات الدورية.