"قومي المرأة" يدرب صيادات كفر الشيخ على الغطس الآمن والإسعافات الأولية

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نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ برنامجين تدريبيين للسيدات العاملات في مهنة الصيد، للتوعية بأساليب الغطس والصيد الآمن وقواعد السلامة المهنية، إلى جانب التدريب على الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الطوارئ.

وتناولت البرامج التدريبية أهم الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي يتعين على الصيادات اتباعها أثناء العمل، وأساليب الغطس الآمن، إلى جانب أساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المخاطر والحالات الطارئة التي قد تتعرض لها العاملات في مهنة الصيد.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ أهمية رفع وعي الصيادات بقواعد السلامة المهنية وأساليب العمل الآمن، مشيرة إلى حرص المجلس على دعمهن وتمكينهن ورفع قدراتهن المهنية والاقتصادية.

وأضافت أن جهود المجلس تشمل كذلك تعزيز وعي الصيادات بحقوقهن المهنية وتشجيعهن على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحسين ظروف عملهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.