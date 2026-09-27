قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة
محلل فلسطيني: الانتخابات التشريعية محطة لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء سنوات الانقسام
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
الدفاع المدني بغزة: انتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل مدمر في حي الدرج
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
أستاذ علاقات دولية: رفض ترامب المقترح الإيراني لا يعني انتهاء فرص التفاوض
خليل الحية: حماس تعتزم خوض الانتخابات التشريعية ضمن تحالف ونتمسك بـ المقاومة
وزير الكهرباء: اكتمال الجانب المصري من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"قومي المرأة" يدرب صيادات كفر الشيخ على الغطس الآمن والإسعافات الأولية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أ ش أ

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ برنامجين تدريبيين للسيدات العاملات في مهنة الصيد، للتوعية بأساليب الغطس والصيد الآمن وقواعد السلامة المهنية، إلى جانب التدريب على الإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الطوارئ.

وتناولت البرامج التدريبية أهم الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي يتعين على الصيادات اتباعها أثناء العمل، وأساليب الغطس الآمن، إلى جانب أساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المخاطر والحالات الطارئة التي قد تتعرض لها العاملات في مهنة الصيد.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ أهمية رفع وعي الصيادات بقواعد السلامة المهنية وأساليب العمل الآمن، مشيرة إلى حرص المجلس على دعمهن وتمكينهن ورفع قدراتهن المهنية والاقتصادية.

وأضافت أن جهود المجلس تشمل كذلك تعزيز وعي الصيادات بحقوقهن المهنية وتشجيعهن على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحسين ظروف عملهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

المجلس القومي للمرأة محافظة كفر الشيخ أساليب الغطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

ترشيحاتنا

هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان و5 مصابين في قصف روسي على وسط مدينة سومي

هيئة الطوارئ الأوكرانية: قتيلان و5 مصابين في قصف روسي على وسط مدينة سومي

الزيوت

عضو شعبة الزيوت: توافر كميات كبيرة من زيت الطعام واستقرار الأسعار.. ولا زيادات مرتقبة

اللواء أبو بكر الجندي

بعد 38 عامًا.. اللواء أبو بكر الجندي يكشف أسباب اللجوء إلى «التعبئة العامة»

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد