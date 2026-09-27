المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم برامج تدريبية للصيادات لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ برنامجين تدريبيين حول طرق الغطس والأمان الشخصي، والإسعافات الأولية، استهدفا عددًا من السيدات العاملات في مهنة الصيد، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز وعي المرأة العاملة بقواعد السلامة المهنية ورفع قدراتها في التعامل مع المخاطر والمواقف الطارئة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ، أهمية تعزيز وعي الصيادات بأساليب الغطس والصيد الآمن، وقواعد السلامة المهنية والإسعافات الأولية، مشيرة إلى حرص المجلس على دعم الصيادات وتمكينهن ورفع قدراتهن المهنية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز وعيهن بحقوقهن المهنية وتشجيعهن على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تحسين ظروف عملهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.

وتناولت التدريبات عددًا من الموضوعات المرتبطة بطبيعة عمل الصيادات، من بينها أساليب الغطس والصيد الآمن، وأهم الاحتياطات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، إلى جانب أساسيات الإسعافات الأولية والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ.

يأتي تنفيذ هذه البرامج التدريبية في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة العاملة، ورفع قدراتها المهنية والاقتصادية، ولا سيما السيدات العاملات في المهن المرتبطة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاقتصادية بالمجتمعات الساحلية.