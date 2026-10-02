محمد بركات: من الصعب تواجد عبد المنعم مع منتخب مصر

تحدث محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر، من المشاركة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار مشاركة اللاعب يعود في النهاية إلى المدير الفني، كما كشف عن رأيه في موقف محمد عبدالمنعم من الاستمرار مع منتخب مصر.

وقال محمد بركات، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن محمد الشناوي سيكون له دور مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قرار مشاركة الحارس من عدمه يظل من اختصاص المدير الفني.

وأوضح بركات أن الأهلي يمتلك حارسين على مستوى عالٍ، هما محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مشيرًا إلى أن الثنائي يتمتع بإمكانيات كبيرة، كما أكد أن طموح محمد الشناوي كان أحد الأسباب التي أوصلته إلى المكانة التي وصل إليها خلال مسيرته.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى بداية أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر، موضحًا أن الأمر بدأ خلال مباراة الرأس الأخضر في بطولة الإمارات الودية، عندما شعر الحارس بالغضب بعد استبداله قبل تنفيذ ركلات الترجيح، مشددًا على ضرورة تقدير اللاعبين الكبار وأصحاب التاريخ داخل الفريق.

وعن موقف محمد عبدالمنعم مع منتخب مصر، قال بركات إنه يعلم كواليس الأزمة التي يمر بها اللاعب، لكنه رفض الكشف عن أي تفاصيل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن من الصعب تواجد عبدالمنعم مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي نيس الفرنسي بالاتفاق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، مغادرة محمد عبد المنعم معسكر تدريب الفراعنة حفاظًا على لياقته البدنية وسلامته.

ووفق لبيان نيس فإن القرار جاء بالتراضي، نظرًا للظروف التي كان من المقرر أن تُقام فيها مباراة مصر ضد جنوب السودان في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 - على أرضية عشبية صناعية - واتُخذ بهدف مشترك هو عدم تعريض صحة اللاعب للخطر.

وأضاف : يلتزم نادي نيس التزامًا تامًا بضمان تمثيل محمد وجميع لاعبيه الدوليين الآخرين لبلادهم بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء اهتمام خاص لصحتهم وتعافيهم وسلامتهم البدنية