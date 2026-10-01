قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
هل اكتشاف اتجاه القبلة الصحيح يستوجب إعادة الصلاة؟.. المفتي يجيب
«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
بزيادة 4 جدد.. إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي 2027
بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة باقتحام منزلها بكفر الشيخ
العمل: الخميس المقبل إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
بيان عاجل يكشف حقيقة اعتداء شاب على طالبات مدرسة بالبحيرة
800 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في سادس أيام عيد العرش اليهودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد استقالة رئيس الأوبرا.. طارق الشناوي: غياب وزير الثقافة وراء كوارث الوزارة

طارق الشناوي
طارق الشناوي
سارة عبد الله

حذر الناقد الفني طارق الشناوي من تفاقم الأزمات داخل وزارة الثقافة، مؤكدا أن ما تشهده الوزارة حاليا هو بداية لسلسلة كوارث متوقعة.

وقال الشناوي في منشور على صفحته الرسمية فيس بوك: إن ما جرى في مهرجان الموسيقى العربية، وتقدم رئيس دار الأوبرا المصرية باستقالته قبل انطلاق فعاليات المهرجان بأيام قليلة، يأتي ضمن سلسلة من الأزمات التي تشهدها الوزارة.

وأرجع الشناوي أسباب تلك الأزمات إلى خلو منصب وزير الثقافة، وابتعاد القائم بأعمال الوزير عن الإلمام ومتابعة تفاصيل الحياة الثقافية والفنية بل والقانونية.

وأضاف أن القائم بالأعمال ينشغل فقط بالتواجد في لقطات متفرقة هنا وهناك لتأكيد حضوره، معتبرا أن هذا النهج هو بداية كل تلك الأزمات التي تمر بها الوزارة.

وتابع الناقد الكبير تصريحاته بلهجة حادة قائلا: "بدلا من الرجل الذي هبط فجأة بباراشوت على الكرسي ويريد التشبث بهذا المقعد الذي وجد فيه الأضواء التي يحلم بها منذ زمن، وفي كل تصريحاته يريد التأكيد على أنه (أبو العريف) في الثقافة".

وطالب الشناوي رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار بتسمية الوزير القادم، على أن يكون شخصية ملمة بكل تفاصيل الحياة الثقافية لأنه أحد أبناء تلك الدائرة، وقادر على احتواء الأزمات المتلاحقة داخل دار الأوبرا والمهرجانات الكبرى.

وتأتي تصريحات الشناوي بعد حالة من الارتباك شهدها مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 34، بدأت بتصريحات حول الميزانية والأجور، مرورا باعتذار عدد من الفنانين، وانتهت باعتذار رئيس الأوبرا عن الاستمرار في منصبه.

طارق الشناوي وزارة الثقافة مهرجان الموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

ترشيحاتنا

المنشور

الداخلية تكشف سبب تغيب فتاة وتركها المنزل في المنيا

المتهمين

خلافات الأراضي.. ضبط المتهمين بالتعدي على طالب في الغربية

جانب من الزيارات

ضمن دورها المجتمعي.. الداخلية تحتفي بكبار السن وتواصل دعمهم

بالصور

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد