بعد استقالة رئيس الأوبرا.. طارق الشناوي: غياب وزير الثقافة وراء كوارث الوزارة

حذر الناقد الفني طارق الشناوي من تفاقم الأزمات داخل وزارة الثقافة، مؤكدا أن ما تشهده الوزارة حاليا هو بداية لسلسلة كوارث متوقعة.

وقال الشناوي في منشور على صفحته الرسمية فيس بوك: إن ما جرى في مهرجان الموسيقى العربية، وتقدم رئيس دار الأوبرا المصرية باستقالته قبل انطلاق فعاليات المهرجان بأيام قليلة، يأتي ضمن سلسلة من الأزمات التي تشهدها الوزارة.

وأرجع الشناوي أسباب تلك الأزمات إلى خلو منصب وزير الثقافة، وابتعاد القائم بأعمال الوزير عن الإلمام ومتابعة تفاصيل الحياة الثقافية والفنية بل والقانونية.

وأضاف أن القائم بالأعمال ينشغل فقط بالتواجد في لقطات متفرقة هنا وهناك لتأكيد حضوره، معتبرا أن هذا النهج هو بداية كل تلك الأزمات التي تمر بها الوزارة.

وتابع الناقد الكبير تصريحاته بلهجة حادة قائلا: "بدلا من الرجل الذي هبط فجأة بباراشوت على الكرسي ويريد التشبث بهذا المقعد الذي وجد فيه الأضواء التي يحلم بها منذ زمن، وفي كل تصريحاته يريد التأكيد على أنه (أبو العريف) في الثقافة".

وطالب الشناوي رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار بتسمية الوزير القادم، على أن يكون شخصية ملمة بكل تفاصيل الحياة الثقافية لأنه أحد أبناء تلك الدائرة، وقادر على احتواء الأزمات المتلاحقة داخل دار الأوبرا والمهرجانات الكبرى.

وتأتي تصريحات الشناوي بعد حالة من الارتباك شهدها مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 34، بدأت بتصريحات حول الميزانية والأجور، مرورا باعتذار عدد من الفنانين، وانتهت باعتذار رئيس الأوبرا عن الاستمرار في منصبه.