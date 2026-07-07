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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس وضع خارطة طريق لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات

أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة تعكس رؤية متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على الاستعداد المسبق والتخطيط العلمي، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسساتها في مواجهة مختلف التحديات.

وقال "محسب" إن تأكيد الرئيس أن إنشاء القيادة الاستراتيجية يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة والتنسيق بين أجهزة الدولة، يعكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تفرض على الدول امتلاك منظومات متطورة لإدارة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تعد تعتمد على رد الفعل، وإنما تتبنى نهجًا استباقيًا قائمًا على الجاهزية والتنسيق المؤسسي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس بشأن امتلاك القيادة الاستراتيجية لإمكانات قادرة على التعامل مع أكثر من أزمة في أكثر من موقع في الوقت نفسه، يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنية المؤسسية ومنظومات الحماية المدنية والإغاثة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الخسائر حال وقوع أي طارئ.

وأشار "محسب" إلى أن تأكيد الرئيس على أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على توفير الخدمات الأساسية، وإنما تمتد إلى حماية المواطنين والاستعداد لمختلف السيناريوهات، يؤكد أن مفهوم الأمن القومي أصبح يرتبط بقدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء كانت كوارث طبيعية أو أزمات صحية أو اقتصادية أو طوارئ تستوجب تحركًا سريعًا ومنسقًا.

تنفيذ تدريبات ومحاكاة دورية لإدارة الأزمات خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الجاهزية

وأوضح أن دعوة الرئيس إلى تنفيذ تدريبات ومحاكاة دورية لإدارة الأزمات بمشاركة جميع مؤسسات الدولة تمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة الجاهزية، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على التدريب المستمر باعتباره أحد أهم عناصر نجاح منظومات إدارة الأزمات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز سرعة الاستجابة في المواقف الطارئة.

وأكد النائب أيمن محسب أن إشادة الرئيس بدور الإعلام في توعية المواطنين وإطلاعهم على ما تنفذه الدولة تعكس أهمية بناء الوعي المجتمعي باعتباره شريكًا أساسيًا في إدارة الأزمات، مشددًا على أن نجاح أي خطة لمواجهة المخاطر يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والمواطنين.

وشدد "محسب" على أن ما تشهده مصر من تطوير مستمر لمنظومات إدارة الأزمات يعكس حرص القيادة السياسية على بناء دولة حديثة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات، بما يحافظ على أمن المواطنين ويعزز استقرار الدولة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.

أيمن محسب مجلس النواب عبد الفتاح السيسي البترول أجهزة الدولة

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