شرسة وهجومها مُرعب .. «شوبير» يُشيد بـ منتخب فرنسا في مونديال كأس العالم

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على تألق منتخب فرنسا في مواجهة السويد ضمن منافسات بطولة كأس العالم، والتأهل لدور الـ 16، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

وكتب “شوبير” عبر فيسبوك: "‏فرنسا من أكتر المنتخبات اللي واخده المونديال جد أوي، شرسة على المرمى، هجوم مرعب، دايمًا هتلاقي في حلول خاصة لو عندك داهية زي مبابي الحاسم بشكل خيالي وراااايق أوي .. فرنسا ربما تكون الأكثر أقناعا وترشحها بسهولة للتتويج باللقب .. حتى الآن .. وافتكر حتى الآن دي لأن كل شيء وارد في كرة القدم خاصة في النسخة الحالية من كأس العالم!".

وحجز منتخب فرنسا مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد ما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب السويد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيويورك - نيوجيرسي ضمن منافسات دور الـ32.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لمنتخب "الديوك" في الدقيقة 45، لينهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد، قبل أن يعزز برادلي باركولا النتيجة بإحراز الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 53.

وواصل المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء، ليعود مبابي ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 74، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وحاسمًا بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ورفع “مبابي” رصيده إلى 6 أهداف، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن.