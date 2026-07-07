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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأوقاف : 25 ألف متقدم لـ"دولة التلاوة" بالموسم الثاني

دولة التلاوة
دولة التلاوة
البهى عمرو

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور أسامة رسلان، أن انطلاق الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة" دليل على حرص الدولة على اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة وإبرازها لمصر وللعالم أجمع ليس فقط في إجادة التلاوة ولكن مع الفهم المستنير لكتاب الله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن المسابقة في الموسم الأول حصدت 5 مليارات مشاهدة، وأن هذا الرقم لا يحققه أي برنامج من قبل، وأن ما تقدم للمسابقة خلال هذا العام يمثل ضعف العدد الذي تقدم في الموسم الأول.

وأوضح إنه بعد نجاح الموسم الأول من البرنامج وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية انطلق أمس الموسم الثاني من "دولة التلاوة"، موضحا أن عدد المتقدمين خلال هذا الموسم يصل إلى 25 ألف متقدم .

وأضاف أن الوزارة حرصت على تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لاستقبال المتقدمين، وعمليات التقديم "اون لاين" حتى 30 يونيو الماضي، وذلك تيسيرا على المشاركين وذويهم، مشيرا إلى أن تصفيات الاختبارات تتم خلال الموسم الثاني في 10 محافظات.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة في الجمهورية الجديدة تعمل على اكتشاف المواهب فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية، كما أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، وكذلك وزارة الأوقاف فيما يخص جودة وحسن التلاوة والأداء القرآني، داعيا الشعب المصري إلى الإقبال على هذه المبادرات ووضع أيديهم في أيدي الدولة لاكتشاف مواهب الشباب وصقلها.

الأوقاف وزارة الأوقاف دولة التلاوة المواهب القرآنية

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