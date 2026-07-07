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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"Being Heumann" يفتتح الدورة الـ51 من مهرجان تورونتو السينمائي

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي
مهرجان تورونتو السينمائي الدولي
محمد نبيل

أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن أولى أفلام برنامج العروض الاحتفالية (Gala Presentations) ضمن دورته الحادية والخمسين، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، كاشفًا عن ثلاثة عروض عالمية أولى، يتقدمها فيلم Being Heumann للمخرجة الأمريكية سيان هيدر، الذي اختير ليكون فيلم افتتاح المهرجان.
 

ويُعرض الفيلم لأول مرة عالميًا مساء الخميس 10 سبتمبر في قاعة روي تومسون هول، ضمن حفل افتتاح الدورة الجديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته هيدر بفيلمها الحائز على جائزة الأوسكار CODA.
 

كما أعلن المهرجان عن العرض العالمي الأول لفيلم Prima Facie للمخرجة البريطانية سوزانا وايت، إلى جانب فيلم الإثارة الكوري الجنوبي The Assassin(s) للمخرج هور جين-هو، وذلك ضمن برنامج Gala Presentations.
 

وقال كاميرون بيلي، الرئيس التنفيذي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي:

"يسعدنا أن نفتتح نسخة هذا العام بفيلم Being Heumann، العمل الجديد الملهم للمخرجة سيان هيدر بعد نجاحها الكبير مع CODA. ويقدم الفيلم أداءً استثنائيًا من الممثلة روث ماديلي في تجسيد قصة الناشطة جودي هيومان، إحدى أبرز المدافعات عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة."
 

وأضاف: “كما يسعدنا أن يكون جمهور تورونتو أول من يشاهد سينثيا إريفو في الدراما القانونية Prima Facie، إلى جانب إطلاق فيلم الإثارة الكوري The Assassin(s)، الذي يجمع المخرج هور جين-هو والنجم لي مين-هو في عرضه العالمي الأول خلال الدورة الـ51 للمهرجان.”
 

قائمة الأفلام المعلنة:

Being Heumann
إخراج: سيان هيدر
الولايات المتحدة
عرض عالمي أول

برنامج Gala Presentations
فيلم افتتاح المهرجان

Prima Facie
إخراج: سوزانا وايت
إنتاج: أستراليا – المملكة المتحدة
عرض عالمي أول

برنامج Gala Presentations
The Assassin(s)
إخراج: هور جين-هو
كوريا الجنوبية
عرض عالمي أول

برنامج Gala Presentations
برنامج حافل بالفعاليات
 

وأكدت إدارة المهرجان أن الدورة الجديدة ستشهد عودة العديد من الفعاليات الجماهيرية، من بينها جلسات الأسئلة والأجوبة مع صناع الأفلام عقب العروض، وسلسلة "In Conversation With"، إضافة إلى فعالية Festival Street التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية على امتداد King Street West، وتضم شاحنات الطعام، وأنشطة مجانية، وفرصًا لمشاهدة نجوم السينما عن قرب.

مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مهرجان تورونتو السينمائي مهرجان تورونتو

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