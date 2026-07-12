محافظ الدقهلية يشهد انطلاق مسابقة دولة التلاوة للمتسابقين بمسجد النصر

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق فعاليات مسابقة " دولة التلاوة "من داخل مسجد النصر بمدينة المنصورة، بمشاركة المتسابقين من محافظتي الدقهلية ودمياط، في إطار جهود الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأعضاء لجنة التحكيم من مسابقة «دولة التلاوة»، وهم القارئ عبدالناصر حرك، والقارئ إسماعيل الطنطاوي، والقارئ السيد الغيطاني، والشيخ محمد القاضي مدير عام المقارئ بوزارة الأوقاف، والشيخ علي موسى مدير الأصوات الحسنة بالوزارة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المجتمع ينتظر دولة التلاوة في كل ركن وبيت ومكان، لما تمثله من رسالة دينية وثقافية مهمة تعيد للقرآن الكريم مكانته في وجدان الناس، وتسهم في نشر القيم والأخلاق والفكر الوسطي المستنير.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعايته للمسابقة ودعمه المستمر لاكتشاف المواهب القرآنية، كما ثمّن جهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الإعداد والتنظيم وخروج المسابقة بصورة تليق بمكانة مصر والأزهر والأوقاف.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن مسابقة " دولة التلاوة " تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف الكنوز والمواهب المتميزة في التلاوة، وإظهارها إلى النور، ورعايتها بما يسهم في إعداد جيل جديد من القراء المتميزين.

كما وجه اللواء طارق مرزوق التحية والتقدير لأولياء الأمور على ما يقدمونه من دعم ورعاية لأبنائهم وتشجيعهم على حفظ كتاب الله، مقدمًا الشكر لأعضاء لجنة التحكيم والشيوخ والعلماء الأجلاء على جهودهم في إدارة المسابقة وتقييم المتسابقين بكل نزاهة وموضوعية.