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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من مصطفى كامل إلى جوري بكر وآية سماحة.. نجوم اعتذروا بعد تصريحات أثارت الجدل

مصطفى كامل
مصطفى كامل
يارا أمين

شهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة عددًا من الأزمات التي كان سببها تصريحات أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع أصحابها إلى الخروج ببيانات توضيحية أو تقديم اعتذارات بعد تعرضهم لانتقادات من الجمهور.

جوري بكر

كانت الفنانة جوري بكر من أحدث الفنانين الذين واجهوا موجة من الانتقادات، بعدما أثارت تصريحاتها بشأن زواج ذوي الهمم حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تصاعد ردود الفعل، خرجت جوري بكر لتوضيح موقفها، مؤكدة أن حديثها لم يكن يقصد الإساءة إلى أي طرف، وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “حابة أوضح إن اللي حصل كان من غير قصد خالص، ومكنش في نيتي أضايق أو أسيء لأي حد، ولو كلامي اتفهم بشكل غير اللي قصدته، فأنا بعتذر بكل حب واحترام، لأن أكيد آخر حاجة أتمنى إنها تحصل هي إن حد يزعل مني.”

آية سماحة

كما سبق أن اعتذرت الفنانة آية سماحة عن هجومها على الفنانة مشيرة إسماعيل، على خلفية أزمة إغلاق وتشميع إحدى العيادات البيطرية، وهي الواقعة التي أثارت تفاعلًا كبيرًا آنذاك.

وكتبت آية سماحة في اعتذارها عبر “فيسبوك”: “أعتذر للفنانة الكبيرة مشيرة إسماعيل عن هجومي المندفع بشكل متهور وغير مناسب.” وأضافت: “أحترم وأقدر الفنانة مشيرة إسماعيل وتاريخها الكبير، ولم أقصد الإساءة إلى شخصها تمامًا.”

مصطفى كامل

وانضم الفنان مصطفى كامل إلى قائمة الفنانين الذين واجهوا جدلًا بسبب تصريحاتهم، بعدما انتشر مقطع فيديو قديم له اعتبره البعض مسيئًا لأهالي محافظة الشرقية، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.

ورد مصطفى كامل على الأزمة ببيان أوضح فيه أن الفيديو المتداول تم تصويره قبل أربع سنوات دون علمه، مؤكدًا أنه جرى اقتطاع أجزاء منه وإخراجها من سياقها الحقيقي.

وأشار إلى أن حديثه كان يتعلق بالشأن النقابي فقط، ولم يكن موجهًا بأي شكل إلى محافظة الشرقية أو أهلها، مؤكدًا احترامه وتقديره لأبناء المحافظة، وأن تداول الفيديو بصورة مجتزأة أدى إلى فهم مغاير لما كان يقصده

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