دان آدم: حسام حسن حاضر في كل تفاصيل حياة أبنائه رغم انفصاله عن والدتهم

قالت دان أدم زوجة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إنّ زوجها يتمتع بعلاقة قوية مع أبنائه رغم انفصاله عن والدتهم منذ سنوات، مؤكدة أنه حاضر في جميع تفاصيل حياتهم: «حسام ولاده بيعشقهم، الستة بيعشقهم، يعني هو في كل حاجة معاه ولاده في كل حاجة، قائم على حياتهم بكل شيء بكل التزاماتهم مع إنهم كبار، هم شباب كبار وما فيش حد فيهم بيعمل أي حاجة من غير ما يستشيره».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا الترابط الأسري هو السبب في استمرار الشكل الاجتماعي الذي يحافظ على استقرار الأبناء.

وتابعت، أن هذا الشكل الاجتماعي استمر طوال 11 عاماً حفاظاً على مشاعر الأبناء، موضحة أنها اضطرت إلى الحديث عنه فقط بعد تصاعد الهجوم عليها وعلى زوجها.

وذكرت، أنّ حسام حسن كان يفكر بعد عودته في الظهور معها في برنامج للإشارة بصورة غير مباشرة إلى أنها زوجته الحالية الوحيدة، لكن استمرار الجدل دفعها إلى توضيح الحقيقة بشكل صريح، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإساءة إلى أحد، وإنما تصحيح المعلومات المتداولة.

وأكدت دان آدم أنها تحترم حسام حسن احتراماً كبيراً، حتى في أوقات الخلاف بينهما، موضحة أنها لم تتحدث عنه يوماً إلا بكل تقدير.

وواصلت، أنه حتى لو وقع انفصال بينهما مستقبلاً، فإن ذلك لا يغير من حقيقة أن من حقه أن يبدأ حياة جديدة، وقالت: «حتى لو حياتنا الزوجية مش مكملة... حسام هيتجوز حد تالت خالص يا جماعة».

وأوضحت أن موقفها نابع من تجربتها الشخصية، إذ إنها ابنة لأبوين منفصلين، ولكل منهما حياته الخاصة، مؤكدة أنها لم تكن يوماً سبباً أو ستكون سبباً في خراب أي بيت.

