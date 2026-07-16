دان أدم: فيديوهاتنا مع حسام حسن موجودة من سنين.. ليه التركيز عليها في كأس العالم؟

قالت دان أدم زوجة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إنّ الجدل الذي أُثير حول الفيديوهات المتداولة بينها وبين زوجها لا يستند إلى حقيقة جديدة، موضحة أن هذه الطريقة في التواصل ليست وليدة بطولة كأس العالم، بل اعتادت عليها منذ سنوات: «الناس مش بتتعب نفسها وتدخل على الأكونت تشوف إن أنا بعمل فيديوهات بقالي سنين بنفس الطريقة. يعني إحنا في القرعة عملنا كده، في المغرب عملنا كده، اشمعنى ركزتوا في كأس العالم؟ اشمعنى بقت في كأس العالم واخدينها كأداة، واخدينها قصص؟ وكل أي حد، أي خصم لحسام داخل في أهل بيته، في زوجته».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الفيديو الذي صُوِّر من منزلها أثناء متابعتها المباريات كان بعلم حسام حسن، مؤكدة أنه كان يوجه خلاله التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الإنجاز الذي حققه المنتخب.

وتابعت، عبارة «بصلي يا حسام» أُخرجت من سياقها الحقيقي، موضحة أن كثيراً من السيدات في المجموعات التي تشارك فيها تساءلن عن معناها: «يا جماعة نعقلها معلش يا بسمة، نعقلها واحدة واحدة كده نتكلم في جزئية جزئية».

وأوضحت أن الإعلامية طلبت منها توجيه سؤال إلى حسام حسن، فسألته: «إحنا هنتوتر الفترة الجاية ولا لأ؟ ولا إحنا هنبقى مرتاحين؟»، لكنها شعرت بعد ذلك أن السؤال سبب له توتراً، فبادرت قائلة: «بصلي أنا»، في محاولة منها لتخفيف حدة الموقف، مؤكدة أن السؤال كان موجهاً إليها شخصياً وهو كان يجيبها هي، وليس الجمهور.

وشددت دان آدم على أن تفسير هذه العبارة بعيداً عن سياقها أدى إلى إثارة جدل غير مبرر، لافتة إلى أن حسام حسن نفسه شعر بالتوتر بسبب السؤال، ثم قال لها: «أنا لما دان دخلت أنا فكيت».

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما حدث لا يخرج عن كونه تواصلاً طبيعياً بين زوجين خلال لحظة فرح بإنجاز المنتخب الوطني، وأن تحميل تلك المواقف دلالات أخرى لا يعكس حقيقة ما جرى.

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