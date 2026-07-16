علي الهلباوي يحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي 17 يوليو

يحيي المطرب والمنشد علي الهلباوي حفلًا غنائيًا يوم الجمعة 17 يوليو، على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، وذلك في تمام الثامنة مساءً، حيث يلتقي جمهوره في أمسية تجمع بين الغناء والإنشاد الديني.

ومن المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب باقة من الابتهالات والإنشاد الديني التي ارتبط بها جمهوره، ومنها "مولاي" و"رضاك" و"يا رب" و"سيدنا النبي".

ويُعرف علي الهلباوي بأسلوبه الفني الذي يمزج بين الإنشاد الديني والموسيقى الحديثة، وهي التجربة التي صنعت له قاعدة جماهيرية واسعة، وجعلت أعماله تحظى بانتشار كبير عبر مختلف المنصات.

أغاني علي الهلباوي

ويتميز علي الهلباوي بتقديم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية وقدم العديد من الأعمال الناجحة والحفلات الممتعة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجح في تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

وبدأ المنشد علي الهلباوي مشواره الفني منذ الطفولة مع فرقة والده القارئ والمبتهل الشيخ محمد الهلباوي، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد.

كما قدم العديد من من الأعمال أبرزها أغنية تحمل اسم "حقك وحقي" والتي تم طرحها في ديسمبر 2020 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب " وحصلت على نسبة مشاهدة عالية.