ساقية الصاوي تقدم أغاني أم كلثوم في حفلين متتاليين على مسرح العرائس

تقدم ساقية الصاوي حفلين متتاليين على مسرح العرائس لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، في أمسية طربية تستعيد خلالها مجموعة من أشهر أعمالها الخالدة.

ويتضمن الحفل تقديم أغنيتي "يا مسهرني" و"بعيد عنك"، إلى جانب عدد من روائع أم كلثوم، من بينها "أمل حياتي" و"سيرة الحب"، وذلك خلال حفلين يقامان في السادسة والنصف والثامنة والنصف مساءً.



وتأتي هذه الأمسية ضمن الفعاليات التي تحيي التراث الغنائي العربي وتعيد تقديم أعمال كبار نجوم الطرب أمام الجمهور من جديد.

أم كلثوم

وتعد أم كلثوم واحدة من أبرز رموز الغناء في مصر والعالم العربي، إذ تركت إرثًا فنيًا خالدًا امتد لعقود، وقدمت عشرات الأغنيات التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم، من بينها «الأطلال»، و«ألف ليلة وليلة»، و«سيرة الحب»، و«هذه ليلتي»، و«ثورة الشك».

وبدأت أم كلثوم مشوارها الفني في سن مبكرة من خلال إنشاد القصائد والتواشيح الدينية مع والدها، قبل أن تنتقل إلى القاهرة وتنطلق في مسيرتها الاحترافية، لتتعاون مع كبار الملحنين، أبرزهم رياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، وبليغ حمدي، إلى جانب الشاعر أحمد رامي، لتصبح واحدة من أهم أيقونات الطرب العربي.