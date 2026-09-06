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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي عهد البحرين: الروابط بين دول الخليج تشكل أساسا متينا للدفع بمسارات التعاون نحو مستويات أكثر تقدمًا

ولي عهد البحرين: الروابط بين دول الخليج تشكل أساسا متينا للدفع بمسارات التعاون نحو مستويات أكثر تقدمًا
ولي عهد البحرين: الروابط بين دول الخليج تشكل أساسا متينا للدفع بمسارات التعاون نحو مستويات أكثر تقدمًا
أ ش أ

 أكد ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما يجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من روابط راسخة وتطلعات مشتركة يشكل أساسًا متينًا لمواصلة البناء على ما تحقق من منجزات في مسيرة العمل الخليجي المشترك، والدفع بمسارات التعاون نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص بلاده على دعم مختلف المبادرات والتوجهات التي من شأنها تحقيق التطلعات المشتركة لدول المجلس نحو مزيدٍ من التعاون والتكامل على كافة الصعد.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/ في قصر الرفاع، رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الـ12 لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه البحرين في إطار رئاستها لأعمال الدورة الـ46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة البحرين"، حيث أعرب عن تمنياته بنجاح الاجتماع، وأن يسهم في مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواصلة تطوير المنظومة الصحية وجودة كفاءة الأنظمة والخدمات الصحية بدول مجلس التعاون، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الأمير سلمان بن حمد إلى أهمية تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس المتصلة بالقطاع الصحي، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز الجاهزية الطبية الخليجية بما يحقق لدول المجلس وأبنائها مزيدًا من التقدم والازدهار.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء الوفود عن تقديرهم لولي العهد البحريني على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بدعم العمل الخليجي المشترك، وبخاصة ما يتعلق بالمجال الصحي وحرصه على تطوير المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها.

ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسيرة العمل الخليجي قصر الرفاع

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