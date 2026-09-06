بابا الفاتيكان يناشد من أجل السلام في أوكرانيا: آمل أن تثمر المفاوضات لتمهيد المجال للحوار

ناشد البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان من أجل السلام في أوكرانيا ووضع حد للعنف ووقف الدمار، معربا عن أمله أن تثمر الجهود المبذولة في الأيام الأخيرة لاستئناف المفاوضات نتائج ملموسة وأن تفسح المجال للدبلوماسية.

وأعرب بابا الفاتيكان – في عظته الأسبوعية اليوم – عن حزنه إزاء الهجمات التي وقعت في عدة مدن أوكرانية مؤخرا، وأسفرت عن مقتل أبرياء.

ودعا البابا إلى أن يسود الوئام في جميع صراعات العالم، مشددا على أننا بحاجة إلى المحبة المتبادلة.