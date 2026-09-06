رئيس جهاز تنمية المشروعات يلتقي محافظ الفيوم لمناقشة أوجه التعاون

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في ديوان المحافظة، بحضور لفيف من مسئولي المحافظة والجهاز، حيث ناقشا أوجه التعاون بين الجانبين لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود لتشجيع الشباب والمواطنين على العمل الحر أو التوسع في مشروعاتهم القائمة خاصة المشروعات التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة بالمحافظة.

تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط

وأكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن التعاون مستمر بين الجهاز ومحافظة الفيوم للعمل على وضع رؤية متطورة لتمويل مشروعات جديدة تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة وتعظيم العائد من المشروعات القائمة بالفعل من خلال تطويرها وتحسين جودة منتجاتها لتتفق مع معايير الأسواق المحلية والعالمية.

وقال إن الجهاز يبحث تطوير التعاون مع جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وزيادة فاعليته في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب.

وأضاف مصطفى حسن أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات في محافظة الفيوم خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2026 بلغت نحو 3.2 مليار جنيه، ساهمت في تمويل ما يقرب من 135 ألف مشروع، وأتاحت نحو 187.7 ألف فرصة عمل، بينما تم توجيه نحو 165 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، والتي ساهمت في توفير نحو 2.4 مليون يومية عمل، بما يعكس الدور التنموي المتكامل للجهاز في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل لأبناء المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، إن “المحافظة تتمتع بعدد متنوع من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية، والتي نعمل على توجيه طاقات الشباب وإمكاناتهم لاستغلالها في إقامة المزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات المستهلكين، وذلك بالتعاون مع الجهاز، حيث يتم تطوير مهارات الشباب من خلال البرامج التدريبية المتنوعة، ما يمكنهم من إقامة مشروعاتهم بنجاح”.

وقد تفقد المحافظ والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات معرض "صنع في دمياط"، الذي يتم تنظيمه بالمحافظة بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات واللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة الأثاث بدمياط، حيث أجريا لقاءات مع أصحاب المشروعات تعرفا خلالها على متطلباتهم واحتياجاتهم لتطوير مشروعاتهم والتوسع فيها كما أشادا بتنوع المنتجات وجودتها ومستوى الإقبال عليها.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، حرص المحافظة على دعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع إقامة المعارض التي تتيح للمواطنين الحصول على منتجات محلية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات لدعم المنتجين وأصحاب المشروعات وفتح منافذ تسويقية جديدة أمامهم.

وذكر مصطفى حسن أن إقامة الدورة الجديدة من معرض "صنع في دمياط" بمحافظة الفيوم تعد نموذجا للتعاون بين الجانبين لتوفير منافذ تسويقية لأصحاب المشروعات مما يمكنهم من التوسع في مشروعاتهم والاستمرار فيها، مشيرا إلى أن المعرض يأتي في إطار حرص الجهاز على مواصلة التوسع في تنظيم المعارض في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يتيح لمصنعي الأثاث الوصول مباشرة إلى المستهلكين في المحافظات المختلفة.

جدير بالذكر أن الدورات السابقة من معرض "صنع في دمياط" شهدت إقبالا من المواطنين، حيث تم تنظيم معارض في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية والسويس وسوهاج.

وتقام الدورة الخامسة من معرض "صنع في دمياط" داخل نادي قارون بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 3 وحتى 12 سبتمبر 2026، بمشاركة 55 عارضا من عملاء جهاز تنمية المشروعات وأعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بصناعة الأثاث بدمياط الذين يقدمون تشكيلة واسعة من منتجات الأثاث والموبيليا باسعار تنافسية.