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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهرت تداولات الذهب مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب ثابت

وبلغ متوسط سعر الذهب استقرارا من دون تغيير على مستوى الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب الأوسع انتشارا 6335 جنيها.

تراجع طفيف

مع بدء التعاملات المسائية سجلت تعاملات الذهب تراجعا طفيفا بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7240 جنيها للشراء و 7182 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6636 جنيها للشراء و 6584 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5420 جنيها للشراء و 5387 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 63345 جنيها للشراء و 6285 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 50.68 ألف جنيه للشراء و 50.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4430 دولار للشراء و 4429 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر جرام الذهب سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الحنيه الذهب

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