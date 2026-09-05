أسعار الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة لحركة المعدن الأصفر في الأسواق، بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب عالميًا.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، وسجل نحو 6320 جنيهًا للجرام، وفق الأسعار التي جرى رصدها خلال البرنامج، بينما جاءت أسعار باقي الأعيرة والجنيه الذهب عند المستويات التالية.

وتختلف الأسعار الفعلية للمشغولات الذهبية من محل إلى آخر، بحسب المصنعية والدمغة والضريبة، لذلك فإن السعر المعلن للجرام لا يمثل بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند الشراء.

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية:

عيار 18: 5417 جنيهًا للجرام.

5417 جنيهًا للجرام. عيار 21: 6320 جنيهًا للجرام.

6320 جنيهًا للجرام. عيار 24: 7222 جنيهًا للجرام.

7222 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: 50 ألفًا و560 جنيهًا.

عوامل تسيعر الذهب

وتأتي هذه الأسعار في ظل استمرار حالة التذبذب التي تشهدها سوق الذهب، متأثرة بعدة عوامل، أبرزها حركة أسعار الأوقية في البورصة العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية. وتشير تحديثات صباح اليوم إلى استقرار نسبي في الأسعار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب أي تحركات جديدة خلال الساعات المقبلة، خاصة أن أسعار المعدن الأصفر قد تشهد تغيرات متتالية على مدار اليوم وفق حركة السوق العالمية والمحلية.